Inter | Barella sul mercato | uno tra lui e Onana può lasciare | nuovo vertice in sede

Spazio in alto all', con la notizia bomba: 'per Lukaku', ovvero la richiesta fatta dal Chelsea ai nerazzurri.'Tuttosport', infine, è a tutta pagina sulla cessione di Kulusevski al ......su di lui - ha detto Fabrizio Biasin nella diretta Twitch di Tv Play - Ma non credo che l'... Inzaghi si tiene stretto, idem Lukaku. L'allenatore interista ha chiesto espressamente il ...In realtà, i Blues hanno rilanciato, alzando al massimo l'asticella, tanto da arrivare a proporre uno scambio, di cartellini, tra lo stesso Big Rom e, addirittura,. Tenuto conto che il ...

Inter, il Chelsea ha chiesto Barella. CorSport: "Proposto uno scambio con Lukaku" TUTTO mercato WEB

Come riporta il Corriere dello Sport, il Chelsea ha spiazzato l'Inter. Il ds Ausilio ha intavolato con gli inglesi una nuova trattativa per confermare il prestito di Lukaku per un altro anno, forte de ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...