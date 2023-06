Influencer di 21 anni muore cercando di perdere 100 chili in un centro di dimagrimento

Unacinese di 21è morta durante un tentativo di perdere quasi 100 chili in un campo di addestramento per la perdita di peso , sotto i riflettori del media statale cinese Cnr news che poi, ...... ma anche di una schiera di vip,e celebrity arrivati in città da ogni parte del globo ... il ritorno di Fratelli Rossetti dopo 10con uno store nella centralissima via Roma; e l'opening ...Un commento in particolare ha colpito l': ' Chiara ma perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa l'anoressia si portava 10fa'. Secca la risposta di Ferragni al post ...

Una influencer cinese di 21 anni è morta durante un tentativo di perdere quasi 100 chili in un campo di addestramento per la perdita di peso, sotto i riflettori ...La sfida compiuta dalla ragazza sarebbe avvenuta sotto i riflettori del media statale cinese Cnr News che poi, secondo la Cnn, avrebbe tentato di occultare la vicenda sul suo account Weibo ...