Influencer cinese muore cercando di perdere 100 chili in un centro per il dimagrimento

(Di sabato 17 giugno 2023) Una sfida estrema, finita tragicamente. Unadi 21 anni è morta durante un tentativo diquasi 100in un campo di addestramento per la perdita di peso. Intense sessioni di allenamento per passare da 156 chilogrammi a 56, tutto documentato su TikTok. I suoi immani sforzi sono diventati virali sui social, ma alla fine purtroppo si sono rivelati fatali. La giovane era seguita costantemente da Cnr News, la tv statale, che secondo la Cnn avrebbe poi tentato di occultare la vicenda sul suo account Weibo. La morte di Cuihua, questo il nome d’arte della ragazza che voleva essere d’esempio per i suoi migliaia di follower, sta facendo molto discutere. La 21enne cercava di sensibilizzare il suo pubblico sul problema, sempre più diffuso anche in Cina, dell’obesità e dei rischi ...

