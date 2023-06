“Incredibile | ma com’è possibile?” Ilary Blasi beccata prima della diretta | tutto ripreso

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 giugno 2023)semifinale dell’Isola dei Famosi 2023. Questa settimana c’è stata un’inevitabile variazione di palinsesto che ha coinvolto anche il suo reality show. Lunedì mattina scorso si è spento Silvio Berlusconi e la puntata che come da tradizione sarebbe dovuta andare in onda di lì a poche ore è stata spostata al venerdì successivo. E proprio in apertura dila conduttrice, che ha partecipato ai funerali in duomo e inviato le sue condoglianze alla famiglia sui social, ha ricordato l’ex premier. È entrata in studio ricordando subito l’editore di Mediaset, con Enrico Papi, Vladimir Luxuria e tutti gli ospiti in piedi ha esordito: “di cominciare, facciamo un ultimo applauso a Silvio Berlusconi”. Subito dopo il lungo applauso ci ha ...