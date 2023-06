Incidenti | scontro su A4 Milano-Brescia | 7 km coda tra Bergamo e Brumello verso Brescia

(Di sabato 17 giugno 2023), 17 giu. (Adnkronos) - Poco prima delle ore 11 di questa mattina, sulla A4, nel tratto compreso trae Grumello in direzione, a causa di un incidente autonomo avvenuto all'altezza del km 182 che ha visto coinvolto un mezzo pesante, si sono formati 7 chilometri di. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione 2° Tronco didi Autostrade per l'Italia. Agli utenti in viaggioest si consiglia di uscire alla stazione die di rientrare alla stazione di Grumello dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze...

'Buona parte deglideriva da distrazione e se ti becco a chattare o a usare il telefonino ... Di quel momento, subito dopo lo, c'è un video che gira a Casal Palocco di chat in chat. Si ......9%) dei ciclisti si fa male da solo, il resto subisce 'l'interazione', ovvero lo, con gli ... I ciclisti morti in tutta Italia a causa distradali dall'inizio del 2023 a oggi sono 65, ...... a metà giornata di venerdì 16 giugno: loè avvenuto alle 12.30 all'inizio della strada per Ferno , all'incrocio con la via San Protaso, un punto delicato spesso teatro di. Sul ...

Incidente questa mattina a Sassari, all'incrocio fra via Pietro Micca e via XXIV Maggio. A seguito di uno scontro fra due auto sono rimaste ferite altrettante persone. Sul posto i Vigili del fuoco, ch ...Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Poco prima delle ore 11 di questa mattina, sulla A4 Milano – Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Grumello in direzione Brescia, a causa di un incidente autonomo av ...