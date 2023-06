Incidente youtuber | andateci piano | non è detto che c’entri la droga

(Di sabato 17 giugno 2023) Allora ragazzi, voglio aprire con la vicenda della morte di quel bambino di 5 anni a Roma. È inutile che rompete il cazzo: loè un lavoro come un altro, non c’entra nulla. Ovviamente questi sono dei criminali, che a mio parere vanno messi in galera a lungo. Perché poi si sa, in Italia si tende a perdonare e dunque questi magari verranno condannati, ma usciranno di galera molto presto. Loè un lavoro. Non fate tanto gli snob perfettini, gettando merda sui social dicendo che hanno rovinato il cervello delle persone. Lopuò essere un lavoro, infatti questi guadagnavano 200 mila euro all’anno. Beati loro, cosa cazzo volete che vi dica? Seconda cosa. La questione dellaè abbastanza semplice: non èche la. Vorrei far ...

... titolare di Skylimit, la società che ha noleggiato al gruppo di giovani, i TheBorderline, ... perché ritenuto indirettamente colpevole dell'che mercoledì scorso a Casal Palocco, a ...A tre giorni dal drammaticodi Casal Palocco , costato la vita al piccolo Manuel Proietti, non si placa la polemica contro gliche hanno causato il gravissimo sinistro. E dopo tante ricostruzioni e critiche ...... glicoinvolti nell'mortale a Roma di Chiara Zennaro Un oggetto volante non identicato , schiantatosi al Polo Nord, cela una misteriosa creatura, una forma avanzata di vegetale ...

Erano già stati visti sfrecciare per le strade di Casal Palocco e dintorni i TheBorderline, il gruppo di youtuber coinvolti nell'incidente in cui mercoledì ha perso la vita ...