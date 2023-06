Incidente sull’A4 | 7 km di coda tra Bergamo e Grumello verso Brescia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 giugno 2023) Mattinata infernale quella di sabato (17 giugno) per gli automobilisti che hanno imboccato l’autostrada A4 in direzione. Unnel tratto compreso traha provocato lunghe code, che hanno toccato anche i 7 km. La causa sarebbe da ricercare in unautonomo avvenuto poco prima delle 10 all’altezza del chilometro 182 – poco dopo l’uscita di Seriate – che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Un uomo di 74 anni è rimasto ferito in modo non grave. Sul luogo dell’evento sono intervenute due ambulanze, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. La situazione è tornata a tendere alla normalità poco dopo mezzogiorno, quando il traffico ha potuto riprendere la normale ...