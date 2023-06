Incidente Roma | il racconto dei testimoni | “Quel Suv andava velocissimo”

Leggi su tpi

(Di sabato 17 giugno 2023) Potrebbero essere decisive leanze del conducente di un bus di linea e di un giovane automobilista che mercoledì scorso hanno assistito all’di Casal Palocco, costato la vita al piccolo Manuel. Secondo quanto riporta il Corriere, i due sarebbero stati già sentiti da chi indaga, mentre potrebbe arrivare dalle perquisizioni dei carabinieri la svolta nelle indagini sul drammaticoavvenuto alle porte della Capitale. I militari del Nucleo di Palazzo di Giustizia hanno infatti ricevuto la delega dai pm per acquisire documenti e non si esclude anche telefonini, schede video e altri supporti informatici, nelle abitazioni di Matteo Di Pietro, il 20enne indagato per omicidio stradale, e risultato positivo alla cannabis, e degli altri quattro youtuber con lui sulla Lamborghini noleggiata che ha travolto la ...