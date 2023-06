Incidente Roma | gli amici dei TheBorderline | “Anche la loro vita è distrutta”

(Di sabato 17 giugno 2023) L’di mercoledì scorso che ha causato la morte di un bambino di cinque anni a Casal Palocco, a, dopo lo scontro tra una smart e una Lamborghini, continua a far discutere. I ragazzi deistavano girando un video per una dellesfide estreme da pubblicare sui social. Dopo il drammaticosono stati travolti da minacce e insulti di ogni tipo,se inumeri sui social, vista la visibilità mediatica ottenuta, sono aumentati. Il caso continua a tenere banco, e diversi influencer hanno detto la propria a riguardo. C’è chi esprime solidarietà ai, come i PirlasV e Captain Blazer. Altri, invece, come Riccardo Dose e Ciccio Gamer, sembrano essere più critici. “Da tempo si vedono sempre contenuti più ...

Ieri notte un'altra giovane vita è stata spezzata a causa di unstradale. Dopo la tragedia avvenuta in questi giorni a, nella quale ha perso la vita un bambino di 5 anni , un 22enne è deceduto a Volvera in provincia di Torino. La vittima si ...Quello che posso dire come avvocato difensore è che come emergerà dalle operazioni cinematiche, nonché dalla dichiarazioni testimoniali escusse, l'non si sarebbe verificato se la conducente ..., la Lamborghini correva troppo E' questa la prima domanda a cui vogliono rispondere gli inquirenti che stanno indagando con l'ausilio della polizia locale diCapitale. Per ...

Incidente Roma, testimone: "Filmavano le auto distrutte e ridevano" | I genitori dei cinque youtuber: "Solo una bravata" TGCOM

A tre giorni dalla morte del piccolo Manuel nell'incidente di Casal Palacco, i follower dei TheBorderline, gli youtuber in Lamborghini, continuano ad aumentare.Verrà svolta oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Manuel morto nell'incidente stradale di Casal Palocco. Il pm titolare dell'indagine, che vede iscritto nel registro degli indagati Matteo Di Pietro, ...