Incidente Roma | Associazione Vittime della Strada | pessimo segnale indagato ancora libero

(Di sabato 17 giugno 2023) E’a piedeMatteo di Pietro, il giovane youtuber che lo scorso 14 giugno era alla guida del suv che ha travolto una smart provocando la morte di un bimbo di 5 anni a Castel Palocco,. Il ragazzo, 20 anni, èper omicidiole ma si trovain libertà. "Non si capisce quali siano le ragioni per le quali non siano stati presi provvedimenti restrittivi”. A dirlo, in una nota, è l'avvocato Domenico Musicco, presidente di Avisl Onlus -Incidentili, sul Lavoro e Malasanità.

leggi anche, il 20enne alla guida del Suv positivo ai cannabinoidi

Non può sfuggire a tutti gli interrogativi del caso quanto accaduto a Roma, precisamente nella zona di Casal Palocco, dove un piccolo di cinque anni ha perso la vita in seguito un tragico incidente.“ Pensavamo che la riapertura fosse un momento collettivo di ripartenza della vita. In parte lo è stato, però molti giovani hanno preferito trasformare il confinamento in una condizione stabile di vit ...