Incidente nella notte | scontro tra 2 auto a Montecatini Terme | un morto

E' di un morto e un ferito il bilancio di unstradale che si è verificato la notte scorsa, poco dopo le 2, a Montecatini Terme (Pistoia), in via Camporcioni. Due le auto coinvolte che si sono scontrate per cause in corso di ......agenti hanno trovato i corpi senza vita - dopo aver forzato l'ingresso dell'appartamentozona di Bedfont - in quello che è stato descritto come un "terribile". Le indagini sono"...Ce n'erano "almeno 100 chiusistiva", raccontano i superstiti ai medici e ai volontari che li assistono. "Secondo le testimonianze, al momento dell'molte donne e bambini stavano ...

Incidente alla Mille Miglia, motociclista della polizia tampona Ferrari d'epoca - piacenzasera.it piacenzasera.it

Mentre continuano le indagini della Procura di Roma sull'incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, a soli 5 anni, emergono nuovi dettagli sulla vita dei ...Incidente youtuber in Lamborghini: l'avvocato di Matteo Di Pietro ha dichiarato di voler fare chiarezza, ma i testimoni parlano di velocità elevata da parte dei ragazzi a bordo del suv.