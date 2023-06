Incidente di Casal Palocco | Matteo Di Pietro e il video con il padre sulla Ferrari | “Che spettacolo!”

Leggi su tpi

(Di sabato 17 giugno 2023) Una splendidabianca che sfreccia, un sogno che si realizza. “Che”: in uno dei tantidegli youtuber TheBorderline, finiti al centro delle cronache per l’dinel quale ha perso la vita un bimbo di cinque anni,Die ilguidano entusiasti un bolide preso a noleggio. Ilè di 7 mesi fa, si intitola “Realizzo 10 sogni dei miei amici” e ha 1,5 milioni di visualizzazioni. Tra gli “amici” protagonisti del filmato c’è anche ildel 20enne indagato per omicidio stradale per lo scontro avvenuto mercoledì alla periferia di Roma. “Papooo, è bellissima! Sali anche tu!”. I due si recano in un autosalone e prendono a noleggio una ...