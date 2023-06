In diretta Facebook a 140 all' ora causò la morte dei figli | condannato

(Di sabato 17 giugno 2023) Provocò ladeidi 13 e 9 anni, correndo a 140 all'ora mentre faceva un video ine si riprendeva alla guida della sua Bmw 320. Adesso per Fabio Provenzano, 38 anni, originario di Partinico (Palermo) è arrivata la condanna definitiva: 4 anni e 8 mesi per duplice omicidio stradale. La sentenza, emessa col rito abbreviato dal Gup del tribunale di Trapani, non è stata impugnata dall'imputato né dalla Procura e per questo è passata in giudicato.

