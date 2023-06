Leggi su iltempo

(Di sabato 17 giugno 2023) Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, serra i ranghi del governo per evitare l'ingorgo dei provvedimenti alla Camera e al Senato. Alla pausa estiva manca poco più di un mese e sono ben sette i decreti che vanno convertiti in legge. Non sono ammessi incidenti di percorso: tutti i dicasteri sono stati avvertiti affinché sia garantita la presenza degli esponenti dell'esecutivo sia in Aula che in commissione. Chi "sgarra" dovrà fare i conti con Giorgia Meloni.