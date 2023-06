Ilary Blasi ironizza sui Rolex di Totti a L’Isola dei Famosi

(Di sabato 17 giugno 2023) Durante la puntata de L'Isola deiè tornata are suidell'ex marito FrancescoL'articolo proviene da Novella 2000.

Nella prima serata di ieri di Canale 5 è andata in onda una nuova puntata dell' Isola dei Famosi 2023 , nel dettaglio, la numero nove relativa alla semifinale. Dopo il ricordo didi Silvio Berlusconi, l'attenzione si è subito concentrata sui naufraghi: nel corso della serata sono stati decretati i finalisti ed abbiamo scoperto chi sono stati gli eliminati. I ...La semifinale dell'Isola dei famosi 2023 è iniziata con il tributo dia Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno . " Prima di dare il via a questa puntata vorrei fare un ultimo ...Anche se ci sono località dove poter passare le vacanze, da noi, senza svenarsi e, magari, incontrando Vip come. Torniamo al nostro articolo. Quali località europee dovremmo considerare, ...

"L'Isola dei famosi", Ilary Blasi torna a scherzare sui Rolex di Totti con lo "Zoo di 105" TGCOM

Home » Reality e Talent » La prende bene Ilary Blasi punzecchiata con un bel Rolex all’Isola: “Devo chiamare l’avvocato” Ilary Blasi e il caso Rolex che sbarca anche all'Isola dei famosi: la reazione ...Ilary Blasi per la semifinale del reality ha scelto il colore glamour per eccellenza: il nero.