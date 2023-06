Il test è negativo ma sono incinta | può succedere? Cosa sono i falsi negativi

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 17 giugno 2023) Che si desideri un figlio o meno, il momento deldi gravidanza è sempre carico di dubbi e ansie. Ci sarà la doppia linea? Avrà funzionato? Come si interpreta il risultato? Spesso queste domande si risolvono non appena appare la conferma (o la mancata conferma) della gravidanza, ma in alcuni casi l’esito mostrato dallo stick può non corrispondere alla realtà e sollevare altri interrogativi. È possibile che ilsiama la persona sia? Come mai accade?fare in presenza di un falsoma: può? Idi gravidanza a domicilio, che rilevano la presenza di Beta hCG (o gonadotropina corionica umana, l’ormone rilevabile in sangue e urine ...