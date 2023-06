(Di sabato 17 giugno 2023) L’altro giorno ero a, a incontrare vecchie e nuove persone in ricordo di Afo Sartori, a un anno dalla sua morte. In via San Martino, che ci apparteneva prima, prima di Lotta Continua, anche prima del ’68 – “primarivoluzione”, come nel titolo di Bertolucci (e Adriana Asti) che infatti era del 1964. Ma se ne aveva una gran voglia, la si aspettava, e intanto ci si allenava, e per corrispondere all’attesa ci si chiamava Il potere operaio. Non che gli operai mancassero, le tessiliMarzotto in città, poi mangiata dall’università, come quasi tutto, e i vetrai e la Piaggio di Porta a Mare, e la Fiat di Marina – stavano assieme, operai e aria di mare. Ma quella fretta impediva di vedere e felicitarsi di un’ultima stagionepopolare, artigiana, socialista e specialmente ...

Il tempo allegro della Pisa anarchica e free jazz, tra amici e militanti Il Foglio

