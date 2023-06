L'APERTURA DEL- In ogni sessione di mercato c'è qualche società che si informa su Berardi: sondaggi, idee, primi approcci ma ilha sempre respinto tutti i tentativi per il ...Sicosì l'articolo di calciomercato pubblicato nell'edizione odierna de La Repubblica. ... Torrasi del Pordenone per il centrocampo, ma anche D'Andrea della Primavera dele Nasti del ...Come riporta Sky, il club londinese per ora nonalla soluzione proposta dalla società ... L'accordo di massima col giocatore - nato e cresciuto a Roma - c'è e gli agenti dell'exproveranno ...

Il Sassuolo apre alla cessione di Berardi: la richiesta Calciomercato.com

Sul suo canale YouTube, il nostro Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Victor Osimhen: “Per il PSG bisogna fare attenzione a Victor Osimhen. Come ho detto già qualche giorno fa, Osimhen è un ...Il nostro Fabrizio Romano risponde sul suo canale Youtube alle domande di calciomercato più calde di questo periodo, ecco tutte le risposte da Osimhen fino a Lautaro Martinez e Barella. OSIMHEN – “Per ...