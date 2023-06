Il romanzo di Langone su un sentimento eterno | come la bellezza dipinta su tela

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 giugno 2023) Und’amore ambientato a Mantova,ai tempi felici in cui l’amore esisteva ancora e non si era trasformato in una continua, estenuante colluttazione per la supremazia della propria identità sull’altrui. Unche non ha bisogno di darsi un tono mettendoci dentro Roma o Milano, o Roma e Milano, sempre e solo Roma-Milano manco fosse un Frecciarossa, ma a cui basta tutt’al più una spolverata di Bologna e tantissimi tragitti in Maserati. Unliscio e piano che contiene la morte e la sofferenza ma non le sbandierapatente di credibilità (difatti non è nella cinquina dello Strega), anzi le soffoca finché può di gioia, die di vita. Per questo “La ragazza immortale” di Camillo(La Nave di Teseo) si apre sulle parole d’amore più ...