(Di sabato 17 giugno 2023) Si rincorrono le voci sul destino del terzogenito di Elisabetta II: tra le ipotesi Royal Lodge e Frogmore Cottage. E intanto, per sicurezza, lui non se ne va

Re Carlo III starebbe affrontando un enorme problema nel cercare di sfrattare il dalla sua casa, la Royal Lodge, del valore di 30 milioni di sterline. Il duca di York si starebbe rifiutando di lasciare la proprietà nel Berkshire, condivisa con l'ex moglie Sarah

Il principe Andrea: non lascia casa durante i lavori di ristrutturazione (per paura dello sfratto) Vanity Fair Italia

Il principe William e Kate Middleton resteranno a lungo a vivere nel piccolo Adelaide Cottage Nel piano di Re Carlo la famiglia dei principi di Galles avrebbe dovuto prendere il posto del principe An ...Il Principe Andrea rifiuta di abbandonare la sua casa: un problema non di poco conto per i piani di Re Carlo III ...