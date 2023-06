Il Pd si spacca pure sull’abuso d’ufficio | riunione con sindaci “dissidenti”

(Di sabato 17 giugno 2023) La riforma della giustizia fa discutere il Pd e ieri i due capigruppo e i parlamentari che si occupano della materia hanno provato con unaa ricomporre le divisioni. Se la segretaria Elly Schlein ha subito stroncato il provvedimento, idel partito - ma in realtà anche più di un parlamentare - considerano positiva almeno la parte sull'abuso d'ufficio e alcuni come Matteo Ricci e Antonio Decaro lo hanno detto chiaramente. Un testa-coda che, appunto, hanno provato a controllare Francesco Boccia e Chiara Braga, affiancati dai deputati e senatori esperti di giustizia, durante unaalla quale sono stati invitati anche gli `eretici' Ricci (sindaco di Pesaro e presidente Ali) e Decaro (presidente Anci e sindaco di Bari) e Michele De Pascale (sindaco di Ravenna e presidente Upi). "Vittoria dei ...

... ma a quarantottore dal funerale del fondatore del partito , il gruppo forzista siall'... stianoin Forza Italia, ci resto anche io ma in un altro ruolo, tenendo le distanze da loro". Berni ...Forza Italia siall'interno del primo Municipio di Milano, quello del centro. Dopo l'... Con loro non c'è un patto elettorale, stianoin Forza Italia, ci resto anche io ma in un altro ruolo, ...Una posizione condivisa da diversi suoi colleghi edal sindaco di Milano Beppe Sala , che già aveva suggerito al Pd di " non scagliarsi contro la riforma ", ma di guardare invece al tema in ...

I giallorossi si spaccano pure sul funerale del Cav: Schlein ci va ... ilGiornale.it

Sulla questione Ucraina il Pd è sempre più in confusione. Di nuovo, ieri, il gruppo dei Dem si è diviso in tre nel voto sulla risoluzione che chiede «agli alleati della Nato di onorare il loro impegno ...PERUGIA - Da ieri mattina le decorazioni intorno ad alcuni alberi davanti alla scuola in borgo XX Giugno, sono scomparsi. I tanti occhi fatti con l’uncinetto, con precisione e pazienza ...