Soprannominato il "brasiliano", de Carvalho, 60 anni, è sospettato do essere a capo di una vasta organizzazione di traffico di cocaina diretto in Europa. 17 giugno 2023I due si innamorano follemente e tutto va benissimo fino a quando Maria presenta Nick a suo zio:. Su Rai Movie dalle 21.10 Un fantastico via vai. Arnaldo Naldi è un uomo di 45 anni con ...Anni 70: George Jung diventa il punto di riferimento negli USA per il traffico di cocaina del cartello di. (SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 2012 John Cusack, Amanda Peet e ...

Il "Pablo Escobar brasiliano" viene estradato in Belgio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Gli ippopotami della cocaina, originari dell'Africa sub-sahariana, sono diventati una presenza costante nei fiumi della Colombia. Questi animali non sono nativi ...Roma, 17 giu. (askanews) - Il centro di lotta anti-terrorismo ungherese (Tek) ha diffuso un video che mostrerebbe il narcotrafficante ...