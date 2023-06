Il Napoli | senza debiti e con oltre 100 milioni per Osimhen | può fare un mercato pirotecnico CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 giugno 2023) Ora che la questione allenatore è risolta, ile De Laurentiis possono concentrarsi sul. Anche in questo caso, l’idea è quella di non snaturare il gruppo che ha conquistato lo scudetto. Bisogna comunque trovare alcuni tasselli in grado di completare il puzzle. Il Corriere dello Sport ipotizza le possibilità dei club italiani, e quindi anche del, in virtù delle condizioni dei bilanci: “e Milan, Atalanta e Fiorentina sono sicuramente in una posizione migliore rispetto a Juventus, Inter e alle romane, perché non hannoe possono considerare l’equilibrio economico (cioè il pareggio di bilancio) un obiettivo realistico, in qualche caso già raggiunto“. Il focus sul: “Ilviene da due bilanci in perdita (-110 ...