Il Movimento 5 Stelle scende in piazza contro la precarietà Dietrofront di Schlein che alla fine decide di partecipare

La segretaria del Pd Elly Schlein sarà presente alla partenza del corteo contro la precarietà , organizzato dal, che si svolgerà del primo pomeriggio a Roma . Lo fa sapere il Nazareno. Dopo un colloquio telefonico, avvenuto nella serata di ieri con il presidente (ed ex premier) Giuseppe ...Ilcontinua a lavorare in Parlamento presentando emendamenti destinati ad aumentare i numero degli operatori delle carceri e i fondi per la sanità carceraria. Ogni nostra proposta ...Conte: 'Questione vitale per tutti gli italiani' 'Non è una battaglia del- chiarisce Conte in un'intervista al Tg1 - . E' una questione vitale per tutti i cittadini italiani, per tutti coloro che sono sottopagati con paghe da fame, per coloro che sono ...

5 Stelle in movimento. Oggi il corteo, mentre Conte lancia la «giovanile» Il Manifesto

L'evento, organizzato dal M5s e promosso da Giuseppe Conte, vedrà anche la partecipazione dei dem D'Attorre e Furfaro, membri della segreteria PD. La decisione della segretaria presa dopo una telefona ...Oggi alle 14 si riuniscono in piazza della Repubblica gli ultimi attivisti contiani – gli irriducibili del Movimento – per il corteo di ... scarna della sua segreteria alla manifestazione dei 5 stelle ...