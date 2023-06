Il mondo dell’uomo guarda al guardaroba della donna per innovarsi e rivoluzionarsi

(Di sabato 17 giugno 2023) La recente sfilata uomo primavera/estate 2024 di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, che ricalca le silhouetteautunno/inverno 2023 del brand, ha confermato una tendenza ormai diffusa e ampiamente condivisamoda contemporanea: la contaminazione fra maschile e femminile e l’affermazione di una no-gender fashion. E se anche sul red carpet di Cannes 2023 erano tanti gli uomini con bluse fluide scollate, collane e orecchini vistosi, ormai parlare di maschile e femminile suona anacronistico: da Gucci a Fendi, passando per Balmain e Bottega Veneta, sono molti e diversi i marchi che non distinguono più nettamente i capi delle nuove collezioni, cercando il più possibile un’unica visionepropria espressione creativa. Il politicamente corretto impone di non vedere differenze di sesso o di genere ...

