Il mondo delle criptovalute traballa dopo due azioni legali negli Usa | ora stop alle zone grigie

(Di sabato 17 giugno 2023) In untutto digitale come il crypto, le ricerche degli utenti Google su “Bitcoin” sono al minimo da due anni: chiaro indicatore, passata la fase della mania collettiva, di un trend ineluttabilmente in calo. Chiunque bazzichi le monete digitali conferma che l’interesse non è alto come prima. Molti di coloro che ci credevano, o i tantissimi che hanno speculato facendo una puntata al casinò dei soldi facili con token, coin, DeFi eccetera, sono ormai fuori e non torneranno. Soprattuttoil bagno di sangue dell’anno scorso, con i prezzicrypto in crollo mediamente del 70 per cento. Il mercato, già molto scosso, cerca ora di stare in piedila tremenda doppietta, gancio e montante, inferta giorni fa dalla Sec (Securities and Exchange Commission) contro due dei colossi del settore, Binance e Coinbase. Il ...