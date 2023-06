Il mio trucchetto per conservare le banane e farle durare giorni e giorni

Leggi su donnaup

(Di sabato 17 giugno 2023) Lesono il frutto degli sportivi, ricche di potassio e magnesio, reintegrano i sali minerali dispersi con la sudorazione. Da ciò si evince che sono utilissime d’estate, proprio perché riescono a nutrirci senza appesantirci e a regolare la pressione sanguigna. Debolezza e affaticamento scompaiono quasi per magia, se consumiamo una banana al giorno, meglio al mattino. Già perché questo frutto è calorico e contiene una buona dose di zuccheri, per questo a colazione rappresenta una ricarica fenomenale di energie da spendere durante la mattinata per non arrivare affamati all’ora di pranzo. Capita così di comprarne troppe, per soddisfare un po’ tutti in famiglia. E se maturano velocemente, finiamo per non poterle assaporare, sprecandole. Ma esiste ungeniale per conservarle davvero a lungo e inizia dalla scelta stessa della banana: sono da ...