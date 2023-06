Il libro raccoglie molte pagine corsare della scrittrice | storici articoli battaglieri e testi di riflessione sul destino femminile

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 giugno 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Dacia Maraini ha intitolato il suo nuovoa Ipazia, una filosofa greca uccisa nel V secolo dopo Cristo ad Alessandria d’Egitto per mano di cristiani fanatici, i parabalani. In nome di Ipazia, edito da Solferino e curato da Eugenio Murrali – il giovane, coltissimo intellettuale che per Dacia ormai è quasi un figlio –disul, comparsi molto spesso sul CorriereSera. Leggi anche › 250 modi di essere ...