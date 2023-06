Il dopo-Cav I gufi non si facciano illusioni sul futuro del centrodestra | FI non è di plastica

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 17 giugno 2023) Il-Berlusconi è un fatto politico rilevante quanto quello della scomparsa dell’uomo che ha guidato per quattro volte l’Italia. La politica che si divide anche sul lutto nazionale e i media che fanno la conta dei presenti in piazza per l’ultimo saluto “al Presidente”, quasi fosse un comizio o un corteo di partito, ci restituiscono uno scenario di contrapposizione sempre eguale a se stesso: da noi la morte estingue i reati, ma non l’inimicizia politica. Progressisti senza pietas: il caso Bindi Nella divaricazione tra Destra e Sinistra, come identità politiche, la pietas è in fuga dal campo progressista: domina lì un cattivo sentimento di maledizione oltre la vita e la morte, che l’antropologia catto-comunista di Rosy Bindi (non me l’aspettavo) interpreta: tra tanti impressiona particolarmente lei – allieva di Bachelet, vittima dell’odio politico – depositaria, più ...