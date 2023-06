Il dito medio Marc Marquez fuori controllo | raptus e terremoto nel Motomondiale | Guarda

(Di sabato 17 giugno 2023) E' unsempre più "mina vagante" della MotoGp quello che ha dato spettacolo, a suo modo, anche nelle prove del Gp di Germania al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda, ex rivale di Valentino Rossi ancora alla ricerca, a 30 anni, del nonoin carriera dopo 2 anni funestati da gravissimi problemi di salute e un 2023 alterno, è stato protagonista nelle fasi finali delle P2 di un nuovo scontro, stavolta con Johan Zarco.dopo una chiusura di avantreno ha falciato la Ducati Pramac del francese, che stava uscendo a velocità ridotta dai box. "Alla prima curva è molto facile fare quell'errore in qualifica e io l'ho fatto - dicea Sky subito dopo le prove -, ma se c'è qualcuno che può evitarlo è Zarco, che deve stare attento in quel punto perché lì sa che ...

blockquote class='twitter - tweet'> Crash of Marc Márquez, with his bike crashing again Johann Zarco, breaking the french bike in Two pieces pic.twitter.com/gjJR829bOg - Motorcycle Sports (@...Il 93, in mondovisione, non perde occasione per mandare la RCV213V a quel paese con un simbolico, che dice tutto dello stato di crisi tra l'otto volte campione del mondo e Asaka. Qualche ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti nelle libere Incubo Marc Marquez:, poi falcia Zarco Brutto incidente al termine delle FP2 al Sachsenring: Marc Marquez, già nervoso per le difficoltà tecniche ...

Marquez, il dito medio e lo scontro con Zarco: "Mio errore, ma lui non doveva stare lì" La Gazzetta dello Sport

Marquez durante la seconda sessione di prove libere ha mostrato un dito medio verso la moto dopo aver evitato per poco la caduta a causa della sua Honda imbizzarita, e poco dopo è scivolato ugualmente ...Settimo appuntamento del Mondiale 2023 delle moto, in Germania, nel mezzo del trittico comprendente il GP d'Italia, la scorsa domenica, e l'Olanda, domenica prossima Via alle Libere3 della Moto2: pist ...