Il Chelsea all' Inter | ' Volete Lukaku? Dateci Barella!'

(Di sabato 17 giugno 2023) Non è vero che ilsia rimasto semplicemente freddo davanti alla richiesta di Ausilio di riaverein prestito e di aggiungere al pacchetto pure Koulibaly , sempre con la stessa formula. ...

E il ds nerazzurro come ha reagito Beh, visto che la prospettiva, con il, è quella di una partita a poker, di fatto non ha risposto, rinviando le discussioni ad un nuovo ...... con cui il club vorrebbe fare il grosso delle plusvalenze, nonostante il 10% del ricavato dovrà essere girato'Atalanta. Ci sono sondaggi di Tottenham e, ma difficile che si arrivi ai ......sotto contratto Lionel Messi prima del suo trasferimento'Inter Miami, ora sta cercando un difensore centrale e il suo nome è Kalidou Koulibaly . Il nazionale senegalese, in difficoltà al...

EDICOLA / CdS: Il Chelsea all’Inter: “Lukaku per Barella”. Ma Zhang vuole 70 mln fcinter1908

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus è Cesare Casadei: con il Chelsea contatti sia per lui che per Vlahovic ...