Il Cav ha tradito la rivoluzione liberale? I Veri Liberali hanno fatto peggio

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 17 giugno 2023) “Quello di Berlusconi non era verosmo”. Questa frase viene ripetuta dai, cioè coloro che pensano di sé: “sono un, ma contro Berlusconi, quindi vero”. La borghesia illuminata delle grandi città, l’aristocrazia laica e laicista, l’economista o il filosofo che è per il libero mercato, ma vuole frequentare solo i compagni di strada di sinistra, perché “a destra non c’è cultura”.nel 1994 Il Vero, nel 1994, non credeva nelladi Berlusconi. Semmai votava per Alleanza Democratica, partito a cui aderirono Miriam Mafai (una delle fondatrici de la Repubblica) e Margherita Hack (nota più per il suo ateismo militante che per la sua opera di astrofisica). E Alleanza ...