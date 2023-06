Il burnout colpisce anche i preti | casi di suicidio e depressione

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 giugno 2023) Lo stress e la solitudine, malattie di questa epoca, colpisconoi sacerdoti. Ile il senso di inadeguatezza sono alcune delle spie di questo malessere che si affaccia ormainella Chiesa. “Si tratta di un disagio destinato a crescere, perché spesso ihanno diverse parrocchie da amministrare, senza risiedere in nessuna di esse, e ai compiti amministrativi si aggiungono le responsabilità canoniche, civili e penali”: è quanto sottolinea La Civiltà Cattolica in un saggio pubblicato nell’ultimo numero e firmato da padre Giovanni Cucci. La rivista dei gesuiti ricorda dati allarmanti emersi da alcuni studi. “Da qualche tempo si assiste a un impressionante aumento dei suicidi fra i sacerdoti in Brasile. Nel corso dell’anno 2018 si sono tolti la vita 17 presbiteri e altri 10 nel 2021”, si legge ...