Il Benfica riflette sul ritorno dell’argentino Ángel Di María

(Di sabato 17 giugno 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Lisbona 17/06/2023 In onda alle 12:40 CEST Di, 35 anni, è uno degli auguri del presidente del, Rui Costa, che ha coinciso con l’argentino nello spogliatoio da giocatoreDiè arrivato in Europa nel 2007 con il, che lo ha ingaggiato dal Rosario Central Ilsoppesa un possibilenella squadra argentina angelo di mariaQuello ha rappresentato le “aquile” tra il 2007 e il 2010 ed è attualmente senza clubriferisce oggi la stampa portoghese. Di, 35 anni, è uno degli auguri del presidente del, Rui Costa, che ha coinciso con l’argentino nello spogliatoio da giocatore e ha già avviato ...

AC Milan ha anche una delle più fedeli e ampie fanbase del mondo, il che sinella ... Quello che è stato Cruijff per l'Ajax e il Barcellona, Maradona per il Napoli, Eusébio per il, ...Il nostro Velox onesulla condizione di pantano in cui le forze in campo si sono cacciate, ... scritto avendo sullo sfondo il quarto di finale di Champions League contro il. Eccellente,......formazione Under 19 (reduci anch'essi da un match contro la rappresentativa giovanile del... Raffinoallafine: "Oggettivamente "due pigne" sferrate da Montero non farebbero male al ...

CremoneseMania: Ballardini primo colpo di un mercato che si ... Calciomercato.com

In scadenza di contratto con il Benfica, ed accostato anche alla Juventus nelle ultime settimane, Nicolas Otamendi, difensore centrale classe 1988 della nazionale argentina, ha rinnovato il contratto.