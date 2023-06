Ibra cambia sport e lancia una sfida a Dkjokovic | ' Quando sei pronto'

(Di sabato 17 giugno 2023) MILANO - Zlatanhimovic sta provando per la prima volta la vita senza calcio , dopo il suo ritiro di qualche settimana fa. Il campione svedese, però, non riesce a restare lontano dallo...

MILANO - Zlatan Ibrahimovic sta provando per la prima volta la vita senza calcio , dopo il suo ritiro di qualche settimana fa. Il campione svedese, però, non riesce a restare lontano dallo sport

Ibra cambia sport e lancia una sfida a Djokovic: "Quando sei pronto..." Corriere dello Sport

Dopo il ritiro dal calcio, il campione svedese si sta concentrando sul Padel: in una storia su Instagram chiama in campo il tennista serbo ...Su Sportweek anche l'intervista a ì Carnesecchi, portiere della Cremonese (di proprietà dell’Atalanta) e della nazionale U21 e la storia di Leonardo Deplano e Sandra Michelini, la strana coppia del nu ...