I soprusi della magistratura | perché la riforma di Carlo Nordio è necessaria

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Da settimane il Guardasigilliha disegnato delle riforme in tema di Giustizia che altri tentavano di disegnare da trent'anni (non solo quelli berlusconiani) e che per cominciare – nel senso che ce ne saranno altre- sono queste: 1) Stop al reato d'abuso d'ufficio, abolirlo proprio; 2) Stop alle intercettazioni sputtananti sui giornali; 3) Stop ai pm che, per tigna personale, fanno sempre appello anche dopo un'assoluzione in primo grado; 4) Stop al carcere preventivo come regola; 5) Stop al reato di traffico d'influenze così com'è, che non ci si capisce niente. STOP ALL'ABUSO D'UFFICIO E l'ipotesi di reato più inutile del mondo e serve solo a tenere in scacco un neo indagato: sia egli un politico, un amministratore o un cittadino semplice. In concreto, nel 2021, ci sono state 5.418 indagini con sole 27 lievi condanne, l'85 per cento (95, ...