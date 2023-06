I migliori rimedi naturali contro le Zanzare | tutti efficaci e no chimici!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 17 giugno 2023) Quando arriva l’estate tenere lontane leè un lavoro continuo. Soprattutto se soffriamo di allergie della pelle le loro punture posso darci non pochi problemi. Proprio per questo cerchiamo sempre di allontanarle da noi e dall’ambiente in cui siamo. Spesso questo comporta l’utilizzo di prodotti chimici ma se vogliamo stare bene cercando di non danneggiare l’ambiente possiamo usare i pochi e semplici consigli che troverai qui di seguito. Cosa bisogna fare per proteggerci dallein modo naturale? Ovviamente i consigli che troverai qui di seguito non sono infallibili e quindi la possibilità di essere punti non è mai scongiurata. Quando accade e il bozzo si gonfia e comincia a dare il suo inconfondibile prurito possiamo usare, comeo naturale, un gel di aloe vera da spalmare sulla parte infiammata. Se preferiamo, ...