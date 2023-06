(Di sabato 17 giugno 2023) Il parlamento europeo ha approvato il regolamento per l’intelligenza. Francesca Lagioia, esperta di questioni giuridiche e tecnologiche, chiarisce quali norme e cautele dovrebbero proteggerci dagli eccessi degli sviluppi del settore. Leggi

Incontrarla è una magnifica occasione per capire qualcosa in più degli sviluppi dell'Ia, deiche questi comportano, delle norme e delle cautele che, da questi, dovrebbero proteggerci.L'uso improprio di questa tecnologia può comportare notevolinon solo per la riservatezza ... tra i quali un nulla osta di sicurezza industriale strategico che prevededi accessibilità ...Un approccio univoco aifinanziari potrebbe lasciare alcuni settori della società a corto di ... Da un lato, potrebbe proteggere le CBDC dalla volatilità e daiassociati a questi settori. ...

I limiti e i rischi dell’intelligenza artificiale sono imperscrutabili - Annamaria Testa Internazionale

Ma la situazione è ancor più complicata di così: il punto non è soltanto che gli incendi siano destinati ad aumentare, anche il nostro rapporto con il fuoco sta cambiando, al punto che ci sono persone ...BCG indaga com’è cambiata negli ultimi 5 anni la percezione dell’AI nei lavoratori, per comprendere le aspettative ai cambiamenti che porta con sé ...