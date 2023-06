I gerani allontanano le zanzare?

Leggi su cultweb

(Di sabato 17 giugno 2023) Molti si chiedono se ile. La risposta purtroppo è no. Moltiinfatti, soprattutto le varianti più profumate, vengono venduti come repellenti anti, ma non sono efficaci, pur avendo un buon profumo. In commercio, soprattutto tra primavera e estate, troviamo molte varietà di, alcune delle quali caratterizzate da foglie molto profumatissime, con un profumo che ricorda il limone o la citronella. Ebbene, nonostante queste varietà siano spesso “pubblicizzate” come efficaci repellenti pere altri insetti fastidiosi, purtroppo si tratta di una “leggenda”. Al contrario, è possibile che il profumo attiri ulteriori insetti. Ci riferiamo avenduti con nomi tipo Lemonfresh, o ilo ...