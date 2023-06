I contenuti dei travel creator sono ancora uno strumento di attrazione turistica?

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 17 giugno 2023) Creareper i social network nell’ambito di una professione implica – inevitabilmente – la creazione di tendenze. Ci spieghiamo con un esempio, anzi due: se un foodin pieno inverno prepara una gustosa mug cake e quel Reel va virale, allora tutti vorranno prepararla. Se unpromuove Marzamemi – borgo marinaro della Sicilia – allora tutti vorranno fare tappa lì durante il loro viaggio in terra sicula. È sistematico; è tendenza. Dunque, i, rispetto a qualche anno fa, risultanounoutile per la promozione del territorio agli occhi degli Enti del Turismo? Visit Sicily – con la scelta dicome Gabo Serra – risponde sì. LEGGI ANCHE > Come e perché le aziende agricole ...