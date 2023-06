(Di sabato 17 giugno 2023) Smettere di giocare dopo vent’anni è tosta, ma prima o poi quel giorno arriva per tutti. In un attimo, il sipario viene giù. I calciatori che a un certo punto smettono di esserlo però in quel mondo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... Serse Cosmi, Eusebio Di Francesco, Andrea Stramaccioni, Davide Nicola, Patrizia. Oltre all'... Il vincitore 2023 è risultato Luciano Spalletti (che haMourinho in semifinale e Sarri in ...Alessandra Drusian ha avuto un attacco diin diretta a L'Isola dei Famosi 2023 . Il momento ha generato non poche polemiche e alcune di ... la qualeHelena Prestes nella prova di apnea. ...... Immobile ci prova di testa e Vicario dice di no mettendo in angolo, poi Hysaj semina il... Corner dalla sinistrada Luis Alberto, colpo di testa di Alessio Romagnoli che sbuca sul primo ...

“Ho battuto panico e depressione”. Parla Bruno Cirillo Il Foglio

La prima battuta, seduti uno di fronte all’altro - in un ristorante di Trastevere con vista sulla strada - la fa lui, subito: «Sto passando un periodo fantastico, in cui mi diverto ...Giulia Cavagllià ha annunciato sui social la fine della sua storia con Federico Chimirri. Secondo le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne la scelta sarebbe ...