Hamilton il più veloce nelle FP2 in Canada | Sainz terzo

Il britannico precede Russell e la Ferrari dello spagnolo, quinto Leclerc e sesto Verstappen MONTREAL (CANADA) - Lewis, con il tempo di 1'13"718, è risultato ilveloce nelle seconde libere del Gran Premio del Canada. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto di 27 millesimi ...è stato ilrapido in 1'13"718 , crono aiutato anche da una leggere scia presa dall'inglese nell'ultimo settore. Russell si è fermato a soli 27 millesimi dal compagno di squadra, e si ...Ilveloce di tutti è stato Lewis, autore del miglior tempo in 1:13.718, seguito dal compagno di squadra Lando Norris. Per la Ferrari è stato il miglior venerdì dall'inizio della stagione,...

F1 | Mercedes, Hamilton: “Più di un anno senza vincere Non è un peso” F1grandprix.it