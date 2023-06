(Di sabato 17 giugno 2023) Destino comune per i c.t. italiani impegnati nel pomeriggio delle qualificazioni ai prossimi Europei. L'Ungheria di Marco Rossi pareggia in Montenegro (0 - 0), mentre l'Azerbaigian di De Biasi ottiene ...

e compagni provano spesso con i palloni alti in area, senza riuscire a sfruttarli. La partita si sblocca al 61', quando l'attaccante del Manchester City campione d'Europa trasforma il rigore ...Dopo aver vinto il triplete col Manchester City, Erlingtornerà a giocare con la Norvegia dove noninaspettatamente da cinque partite. La Scozia è la capolista del Gruppo A e affronterà ...Dopo aver vinto il triplete col Manchester City, Erlingtornerà a giocare con la Norvegia dove noninaspettatamente da cinque partite. La Scozia è la capolista del Gruppo A e affronterà ...

Haaland segna ma la sua Norvegia si fa ribaltare dalla Scozia in 2' La Gazzetta dello Sport

Decisivo nel ko anche un errore del "napoletano" Ostigard. Pareggi per i due c.t. italiani: 0-0 per l'Ungheria di Marco Rossi in Montenegro, 1-1 mentre per l'Azerbaigian di De Biasi contro l'Estonia ...