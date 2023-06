Ha 45 dosi di marijuana | ma viene assolto | l' ultimo capolavoro della Cassazione

... altresì, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato con alcunedi, rinvenute nell'auto a seguito di ...Non può essere condannato per spaccio chi detiene scorte diin casa: il bilancino di precisione e, in questo caso, le 45nel frigo non sono sufficienti a dimostrare la vendita della sostanza. A sdoganare la droga più usata al mondo è la Corte di ...... altresì, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato con alcunedi, rinvenute nell'auto a seguito di ...

Marijuana (tanta) in casa: non è spaccio - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Non può essere condannato per spaccio chi detiene scorte di marijuana in casa: il bilancino di precisione e le 45 dosi nel frigo non sono sufficienti ...Per la condanna per spaccio non basta che sia stato trovato in casa un bilancino di precisione con 45 dosi già confezionate nel frigorifero.