Grillo | Lavoro è diventato un incantesimo | bisogna disincantarlo proteggendo le persone

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2023 Iloggi èuni lavoratori e leperchè presto ci sarà una "pandemia" che farà centinaia di milioni di disoccupati: l'industria che oggi assume un ingegnere italiano lo licenzierà per assumerne uno cinese o indiano, e noi non ce ne stiamo accorgendo. Lo ha detto il fondatore del Movimento cinque stelle, Beppe, intervenendo alla manifestazione contro la precarietà organizzata a Roma dal M5s. "Le grandi multinazionali stanno facendo profitti distruggendo, non costruendo posti di. Le università e le scuole sono impreparate a capire che tipo dici sarà fra 20 anni. Il progresso va talmente veloce ...