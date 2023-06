Grillo agli attivisti M5s | Fate le brigate di cittadinanza | mettete il passamontagna

... soluzioni ma guarda solointeressi dei soliti ricchi e potenti". Così il leader del Movimento ... Sul palco di largo Corrado Ricci a sorpresa è arrivato anche Beppe. "A me non dà nessuna ...... tra cui quello a sorpresa del garante del Movimento Beppe. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Roma, manifestazione del M5S contro la precarietà: presenti anche Schlein e Grillo Sky Tg24

Dopo la sorpresa Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratica che è scesa in piazza nella manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle a Roma, ecco la sorpresa Beppe Grillo. Show totale fo ...Alena Seredova si sposerà oggi, 17 giugno, con Alessandro Nasi. Dopo nove anni insieme, la modella e il manager si giureranno amore eterno in Sicilia. Ecco qualche curiosità ...