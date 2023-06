Griglia di partenza F1 | GP Canada 2023 | pole di Max Verstappen sul bagnato | 8° Sainz con investigazione e 11° Leclerc

(Di sabato 17 giugno 2023) Abbiamo ladidel GP del, round del Mondialedi F1. Sulla pista di Montreal, il time-attack è andato a definire lo schieramento della gara di domani e il time-attack è stato ricco di emozioni, tenuto conto delle condizioni meteorologiche. La pioggia l’ha fatta da padrona e per i piloti non è stato affatto semplice trovare il massimo della prestazione. Un tracciato non semplice quello sull’Isola di Notre Dame: un layout “Stop&Go” in cui frenate e accelerazioni particolarmente intense hanno messo a dura prova le vetture. Ovviamente, l’asfaltoha reso il livello di grip assai scarso e quindi il rischio di incidente era dietro l’angolo. Fondamentale per le squadre è stato il lavoro nella messa a punto delle monoposto in questa configurazione, dovendo leggere anche ...

I risultati delle qualifiche e ladidel Gran Premio del Canada , ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di F1 . LADIDEL GP DEL CANADA 2023 (* in aggiornamento) OTTAVA FILA 16. Yuki Tsunoda (...... rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio del Canada! A partire dalle 22:00 inizieremo la diretta delle tre sessioni di qualifiche che stabiliranno ladi...... per cui trovare il limite e testare le condizioni delle FP3 era molto importante in vista della sessione che deciderà ladi. Sainz a muro L'attività in pista è stata interrotta a ...

Griglia di partenza F1, GP Canada 2023: risultati e classifica qualifiche OA Sport

Da precisare che ci sono ancora diverse investigazioni e per questo motivo la griglia di partenza è sub judice. Le prime vere sorprese arrivano in Q2 viste le esclusioni di Perez e Leclerc. Per il ...La griglia di partenza del Gran Premio del Canada F1 2023, dopo l'interessante qualifica di oggi, sabato 17 Giugno al Montreal.