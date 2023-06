GP Germania | MotoGP Sprint Race | Martin su Bagnaia

(Di sabato 17 giugno 2023) Sorpresa dallacon Jorgeche si é preso il primo posto davanti ad un non perfetto. Un errore al primo giro compromette la sua gara e consente allo spagnolo di agguantare anche il secondo posto nella classifica generale. Terza piazza invece per Miller, autore nel complesso di una buona gara. Circuito che ha rivelato meno insidie rispetto alle qualifiche di questa mattina. Ecco dunque come é andata ladel GP di. GP: Jorgela spunta suEcco dunque i risultati dellacon i primi 10 a tagliare il traguardo: 1 ...

Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gp disul circuito del Sachsenring. Dopo le qualifiche rese complicate (e in parte falsate nei valori) dalla pioggia del mattino il pilota spagnolo della Ducati Pramac ha preceduto la Ducati ...SACHSENRING () - Lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), con il tempo di 20'21"871, ha vinto la gara Sprint del Gran Premio didi. Pecco Bagnaia, su Ducati, ha chiuso secondo, a 2"468, precedendo l'australiano Jack Miller (Ktm), terzo a 3"287. Quarto posto per Luca Marini su Ducati targata Mooney46 Racing Team,...Francesco Bagnaia ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio di2023 ai microfoni di Sky Sport. Il pilota italiano, che partiva dalla pole position, ha ...vetta al Mondiale. ...

LIVE MotoGP, GP Germania 2023 in DIRETTA: Martin imprendibile, Bagnaia è secondo OA Sport

Una partenza da incubo per Marc Marquez al Gran Premio di Germania di MotoGP . In quello che è uno dei suoi circuiti preferiti (undici vittorie in carriera), il pilota… Leggi ...Trionfo in solitario di Jorge Martin, davanti a Francesco Bagnaia e Jack Miller. Altri italiani: Luca Marini quarto, Marco Bezzecchi settimo, Enea Bastianini decimo, Fabio Di Giannantonio 12esimo, Fra ...