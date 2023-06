Gp di Germania | Bagnaia in pole position La Sprint Race va a Martin

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 giugno 2023) Francesco ‘Pecco’centra ladel Gp di2023. Sul circuito del Sachsenring il portacolori della Ducati gira in 1:21.409, conquistando la 15esima partenza al palo della carriera in MotoGp. In prima fila anche il compagno di marca Luca Marini e l’australiano della Ktm Jack Miller. In seconda fila il francese Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge, tutti con una nota della scuderia di Borgo Panigale. A seguire i fratelli spagnoli Marc (Honda) e Alex Marquez (Ducati). Molte cadute nel finale, con diversi tempi cancellati per via delle bandiere gialle. Alle 15 appuntamento con la gara. “E’ stato difficile fare il tempo perché per quattro-cinque giri ci sono state tante bandiere gialle, che hanno complicato le qualifiche ma sono molto contento per ...