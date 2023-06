GP del Canada | bilancio delle prove Pirelli del venerdì

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 giugno 2023) La prima sessione dilibere è durata solo pochi minuti prima di essere segnalata con bandiera rossa per consentire lo spostamento della Alpine di Pierre Gasly, fermatasi alla curva 8 per un problema elettrico. Tuttavia, la sessione non è mai ripresa e alla fine è stata annullata a dieci dei sessanta minuti rimanenti, a causa di un problema con il sistema di telecamere a circuito chiuso del circuito. Solo 12 piloti hanno completato un giro cronometrato e degli altri, tre non sono nemmeno usciti dalla corsia dei box. I commissari hanno deciso di prolungare la seconda sessione di 30 minuti, anticipando la partenza alle 16.30. Inoltre, per recuperare più tempo possibile, è stato deciso che, invece di restituire i set di pneumatici come di consueto al termine della prima sessione, si sarebbero potuti tenere fino a due ore dopo la fine della seconda. Appena ...